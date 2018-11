Bufera in Cina per Dolce e Gabbana, annullata sfilata-evento

Milano (askanews) - Questa campagna social di Dolce&Gabbana ha fatto infuriare i cinesi tanto da provocare l'annullamento della sfilata evento che avrebbe dovuto tenersi a Shanghai e che i video incriminati avrebbero dovuto promuovere. Un evento molto importante, battezzato The Great Show a cui avrebbero dovuto partecipare grandi star dello spettacolo cinese.Nei filmati una ragazza cinese tenta senza successo di mangiare con le bacchette alcuni piatti tipici italiani, una pizza, un piatto di pasta, un cannolo, mentre la voce fuori campo di un uomo le spiega come fare, provocando una valanga di accuse di razzismo e sessismo nei confronti dell'azienda.A peggiorare la situazione la diffusione di alcuni screenshot di conversazioni private su Instagram di Stefano Gabbana in cui lo stilista si arrabbia per le critiche e insulta i cinesi. Non è servito a nulla dichiarare che l'account è stato hackerato per calmare i cittadini della seconda potenza economica mondiale. Secondo media cinesi alcuni grandi siti di e-commerce online avrebbero cominciato il boicottaggio della firma italiana.