Bus Atac contro un albero a Roma, 29 feriti, 9 in codice rosso

Roma, 16 ott. (askanews) - Un autobus dell'Atac è andato fuori strada ed è finito contro un pino sulla via Cassia, nel quadrante nord di Roma, provocando 29 feriti, tutti trasportati in ospedale, 9 dei quali in "codice rosso". Dalle immagini postate su Facebook (dall'utente Julca Cindy) si vedono i primi concitati momenti dopo l'incidente.Tra i feriti anche l'autista dell'autobus. La dinamica dell'incidente non è chiara, forse il conducente si è distratto o ha avuto un malore. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni o in pericolo di vita. L'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico della Capitale, ha disposto il sequestro del mezzo e un'indagine interna.