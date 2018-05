Roma, (askanews) - "Non capivano, poi fortunatamente sono scesi tutti. É successo all'improvviso, da un momento all'altro".Così racconta un uomo, luogotenente dei carabinieri in pensione, che era sull'autobus che ha preso fuoco a via del Tritone a Roma, in pieno centro.Per fortuna non ci sono stati feriti, "li ho fatti scendere tutti" ha raccontato, "appena ho visto la lingua di fuoco. C'erano molti anziani, era pieno l'autobus".