Caldo record, in Italia il picco. Mezza Europa soffre l'afa

Roma, 25 lug. (askanews) - Sull'Italia continua la fase rovente di stampo africano con temperature che toccano il picco del caldo con valori massimi fino a 40 gradi. Una situazione molto simile riguarda mezza Europa: la Francia sta soffocando, in Germania si fa di tutto per combattere la calura con bagni rinfrescanti in ruscelli e pozze improvvisate e persino in Olanda e Belgio, dove solitamente si soffre un po' meno, i valori hanno toccato i 39.9 gradi.Ma il gran caldo, almeno sull'Italia, ha le ore contate: dal 27 luglio è in arrivo un ciclone atlantico che porterà un po' di refrigerio facendo calare le temperature anche di 15 gradi.