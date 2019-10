Calvi (P&G): creata a Genova seconda Lavanderia Papa Francesco

Genova, 25 ott. (askanews) - A Genova, alla presenza del cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico del Santo Padre, è stata inaugurata la "Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce". L'iniziativa, proposta da Procter & Gamble e dalla Comunità di Sant Egidio, è stata accolta dalla Elemosineria Apostolica e realizzata anche con il coinvolgimento di Whirlpool Corporation."L'obiettivo di Procter & Gamble - spiega Riccardo Calvi, Responsabile Comunicazione di Procter & Gamble Italia- è migliorare la qualità della vita delle persone, anche di poco, ogni giorno. Dal 2015 lavoriamo insieme all'Elemosineria apostolica per fornire i nostri prodotti, come Gillette, alla barberia sotto il colonnato di San Pietro"."Da lì - sottolinea Calvi - è nata l'idea di realizzare, con la Comunità di Sant'Egidio, una prima Lavanderia di Papa Francesco e dei locali docce all'interno dell'ex ospedale San Gallicano a Roma e oggi la seconda Lavanderia di Papa Francesco qui a Genova. Noi mettiamo a disposizione i nostri prodotti, Dash, Lenor o Pantene ed Head & Shoulders per le docce"."Il tutto - conclude il Responsabile Comunicazione di Procter & Gamble Italia - in collaborazione ovviamente con la Comunità di Sant'Egidio, che opera in questi locali, con l'Elemosineria apostolica e con Whirlpool Corporation, che ha offerto le lavatrici e le asciugatrici".