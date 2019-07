Camion in senso contrario sulla A10, sventata tragedia

Imperia, 13 lug. (askanews) - La Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente sul tratto autostradale A10, dove un camion ha percorso per circa 2 chilometri la carreggiata in senso contrario a quello di marcia.Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede l'autotreno imboccare l'autostrada in senso contrario e poi riuscire a effettuare una manovra per invertire il senso di marcia.Alle 20.17 di venerdì è pervenuta una segnalazione al Compartimento Polizia Stradale di Genova dalla sala radio della concessionaria Autofiori, che ha assistito in diretta alla folle manovra. Sono stati così allertati tutti i mezzi in servizio e le pattuglie della tratta si sono dirette a Sanremo. Il mezzo, che viaggiava a circa 97 km/h, è poi stato fermato alla barriera di Ventimiglia da una pattuglia della Polizia di Frontiera.Il conducente, un cittadino romeno, è risultato positivo all'acol test e dovrà ora pagare una sanzione di 6.500 euro.