Camorra, 4 arresti nel clan La Torre: minacce di morte a un pm

Napoli (askanews) - Quattro uomini del clan La Torre, attivo a Mondragone, nel Casertano, sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria. Si tratta del fratello e del figlio del capoclan Augusto La Torre, già detenuto e di due pregiudicati, di cui uno in carcere.Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Caserta, Benevento e Torino. Le indagini hanno evidenziato che i La Torre, dal luglio 2015, detenevano illegalmente e portavano in luoghi pubblici armi comuni da sparo e un'arma da guerra per riaffermare l'egemonia del clan.Gli indagati avrebbero inoltre minacciato di morte il pm Alessandro D'Alessio, titolare dell'indagine insieme alla collega Maria Laura Lalia Morra.