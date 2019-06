Camorra, oltre 100 arresti: scacco all'alleanza di Secondigliano

Napoli 26 giu. (askanews) - Duro colpo alla camorra a Napoli. In un'imponente operazione dei carabinieri del Ros sono state arrestate 126 persone ritenute esponenti dell'alleanza di Secondigliano. La maxi-operazione ha interessato non solo la provincia di Napoli e altre località del territorio nazionale, ma anche diversi stati esteri.I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. I reati contestati vanno dall'associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, all'estorsione, all'usura, al riciclaggio. La guardia di finanza ha sottoposto a sequestro il patrimonio illecitamente accumulato dai clan, per un valore di circa 130 milioni di euro. L'indagine è stata condotta anche con l'apporto investigativo della polizia di Stato e della Dia.