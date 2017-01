Cantone: medici di Nola sono eroi, vanno premiati non sanzionati

Napoli (askanews) - I medici di Nola sono degli "eroi, perché comunque non hanno mandato a casa pazienti, è la situazione che merita di essere considerata: se c'è un nosocomio in quelle condizioni è ovvio che c'è una responsabilità di gestione, non dei sanitari". A dirlo è il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ha commentato quanto avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale di Nola, al centro delle polemiche per alcune foto che ritraevano i pazienti curati per terra, a causa della carenza di posti letto e barelle."I medici che hanno fatto sistemare i pazienti a terra non vanno sanzionati, ma vanno premiati", ha sottolineato Cantone, a Napoli per un convegno su corruzione e sanità.