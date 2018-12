Caos metro a Roma, la fila impossibile dei passeggeri a Termini

Roma, (askanews) - Lunedì 17 dicembre a Roma. Ecco lo scenario che si sono trovati davanti i romani alle 9 del mattino nel tentativo di scendere le scale per andare a prendere la metropolitana nella centralissima stazione di Termini.Da giorni i cittadini e i molti turisti presenti nella capitale nel periodo delle feste hanno subìto forti disagi a causa della chiusura di tre fermate centralissime della linea A della metro: dopo "Repubblica", interdetta dal 23 ottobre in seguito all'incidente alla scala mobile, sono state chiuse anche "Barberini" e "Spagna" per problemi tecnici, poi spiegati da Atac come verifiche sugli impianti di traslazione (scale mobili).Dal 15 dicembre la stazione Spagna è stata parzialmente riaperta ai passeggeri in uscita, Barberini è stata riattivata completamente il giorno precedente.