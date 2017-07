Caporalato a Siracusa: immigrati come merce, ammassati in furgoni

Siracusa (askanews) - Operazione della Guardia di finanza di Siracusa anti caporalato a Cassibile, nel siracusano. Incastrata una azienda agricola che sfruttava la manodopera di extracomunitari, impiegati senza il rispetto delle previste norme in materia di lavoro.Gli operai dormivano in immobili abbandonati e venivano ammassati in furgoni di fortuna per essere portati successivamente nei campi. Insomma, trattati come merci. Per l'azienda è stato dunque nominato un amministratore giudiziario per non interrompere l'attività produttiva.I titolari della struttura sono stati denunciati.