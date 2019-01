Cara Castelnuovo, la deputata Muroni ferma il bus con i migranti

Roma, (askanews) - "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore".Così ha scritto su Twitter Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali, postando la foto che la ritrae intenta a bloccare il pullman che stava portando via i migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto.Nel video, diffuso sui social si vede il mezzo costretto a fare marcia indietro perché Muroni non lo lascia passare dopo aver dichiarato di non aver intenzione di spostarsi finché non saranno chiare motivazioni e destinazioni dei migranti che erano ospitati nella struttura.