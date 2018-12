Cascina, sindaca leghista sulla ruspa dopo abbattimento campo rom

Pisa, (askanews) - Con una foto sulla ruspa sul proprio profilo Facebook, la sindaca di Cascina, la leghista Susanna Ceccardi, ha annunciato che le "ultime baracche del campo Rom di Navacchio", frazione del comune in provincia di Pisa da lei guidato, sono state demolite."Queste sono le ruspe della Legalità, che finalmente dopo 30 anni arrivano anche a Cascina. Il Pd in questi anni ha contribuito a creare i campi rom, la Lega li elimina".Il commento di sottofondo, del video pubblicato sui social, è della prima cittadina, che è anche consigliera del vicepremier Matteo Salvini, la quale ha partecipato alle ultime fasi di lavoro della ruspa demolitrice. Tra le baracche dell'insediamento nomade, ce n'era anche una con la porta blindata."Fatemi uscire, altrimenti 'ruspano' anche me", ironizza la sindaca, mentre si affretta a uscire da una delle baracche.