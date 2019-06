Castellammare di Stabia, assalto al chiosco della frutta

Castellammare di Stabia, 27 giu. (askanews) - È stata aperta un'indagine a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, su un raid avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2019 nei confronti di un chiosco di frutta.Un gruppo di almeno sei persone ha aggredito il proprietario del chiosco per distruggere la struttura. Sembrerebbe che la causa scatenante sia stata una discussione tra il proprietario del chiosco e un operatore ecologico che, forse per il divieto di conferimento dell'umido o perché i sacchi erano troppo pieni e quindi difficili da caricare sul camion, si sarebbe rifiutato di ritirare la spazzatura.Nel filmato divenuto in breve tempo virale si vedono delle persone accanirsi con violenza contro la struttura e sfasciare tutto quello che trovano davanti mentre il proprietario è rinchiuso all'interno.Sulla vicenda indagano le forze dell ordine che hanno ascoltato la versione dell'imprenditore, sotto choc, ed acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Sul posto si era portata anche una volante della polizia, arrivata però troppo tardi quando ormai il gruppo degli assalitori si era già dileguato nei vicoli del centro storico cittadino.