Castelluccio di Norcia, un dramma congelato tra la neve

Milano (askanews) - Castelluccio di Norcia è raso al suolo, il paesino è evacuato, e ora - dopo le nevicate dei giorni scorsi - anche del tutto isolato. il borgo in provincia di Perugia, devastato dalla scossa di terremoto del 30 ottobre, resta con i suoi ruderi imprigionati dalla neve come simbolo di quel dramma: per sopravvivere gli uomini han dovuto ritirarsi, ma non vogliono abbandonare la speranza di un futuro.Castelluccio di Norcia - un tempo chiamato la Perla dei Sibillini - è ora abitato da una una settantina di cavalli lasciati allo stato brado dagli allevatori; ed è presidiato da quattro militari del corpo degli Alpini.Queste immagini, realizzate da Matteo Berlenga nella seconda di settimana di gennaio 2017 per il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria, danno conto di una dolorosa ferita umana e del territorio che reclama un intervento e un aiuto concreto.