Cavallaro (Cisal) al Paese servono prevenzione e semplificazione

Salerno (askanews) - Non solo lotta alla pressione fiscale e contributiva in tutela dei lavoratori, ma anche semplificazione e prevenzione territoriale; il ruolo di un sindacato può e deve essere multiforme. È quanto emerso dal consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori che si è tenuto a Salerno.L'Italia vive dal mese di agosto 2016 una grave emergenza territoriale, legata sia alla serie di eventi sismici che ha colpito il centro del Paese, causando centinaia di vittime e senza tetto sia per l'eccezionale ondata di neve e maltempo, culminata il 18 gennaio 2017 nella tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, nel Pescarese, travolto da una slavina con 29 vittime.Nel lavoro di prevenzione per evitare che simili tragedie possano ripetersi, anche i sindacati dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano, come ha sottolineato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro."Il ruolo del sindacato può essere importante - ha detto - può essere un ruolo di proposta sulla base della conoscenza del territorio e delle specifiche problematiche. Ma se il governo non ci mette soldi per far sì che questo avvenga, se i comuni non hanno un piano di protezione civile parliamo di aria fritta perché quando succedono queste tragedie non siamo in grado diintervenire. E poi, ci sono spese che i comuni da soli non possono affrontare: a causa del taglio di risorse si trovano senza soldi e non hanno neanche gli uomini, c'è carenza di personale formato ad hoc. Questa è una denuncia che fa il sindacato, non ce ne possiamo accorgere solo quando succede una tragedia".Cavallaro poi ha richiamato l'attenzione sulla necessità di avviare in Italia un'effettiva semplificazione della macchina amministrativa e una diminuzione della burocrazia."Se un sindaco dice a un tecnico comunale che ha necessità di fare determinate cose - ha spiegato - e il tecnico non firma il progetto perché ha paura di qualche avviso di garanzia a causa di norme non chiare, il lavoro che un'amministrazione può fare è pari a zero".Come base per redigere un buon piano di protezione civile il segretario della Cisal ha proposto, tra le altre cose, di partire da un'accurata verifica degli accatastamenti delle strutture pubbliche nei comuni italiani.