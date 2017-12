Centomila luci e 700 palline: acceso l'albero di Natale a Milano

Milano (askanews) -Centomila luci a led e oltre 700 palline natalizie decorano l'albero di Natale di oltre 30 metri di altezza in piazza Duomo a Milano: l'accensione avviene nel corso di una cerimonia organizzata da Sky Italia per rendere omaggio alla città nella sua piazza più famosa, grazie al supporto operativo di Live di IGPDecaux e con l agenzia di promo&activation Integer.Alla base dell'albero due ledwall alti 1,5 metri e lunghi 2,5 metri trasmettono gli auguri dei clienti Sky, dei dipendenti e dei volti noti ma anche da tutta la cittadinanza. Tutti possono infatti inviare i propri auguri sui social utilizzando l hashtag #natallegria e i messaggi vengono mostrati in piazza Duomo alla base dell albero di Natale. L'albero resterà acceso sino al 7 gennaio.