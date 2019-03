Cerimonia in via Fani per anniversario rapimento Moro

Roma, 16 mar. (askanews) Sono passati 41 anni dalla strage di Via Fani che diede inizio al rapimento di Aldo Moro durato 55 giorni e concluso con l?uccisione dello statista democristiano. Alla cerimonia di commemorazione il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, e le più alte cariche dello Stato, delle autorità civili e militari, e i familiari delle vittime.Alle 9,03 del 16 marzo 1978 una telefonata anonima al 113 segnala colpi d'arma da fuoco in via Fani a Roma, nella sparatoria morirono i 5 agenti della scorta per mano di un commando delle Brigate Rosse.