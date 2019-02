Milano, 21 feb. (askanews) - "Ronaldo direi che ha fatto una buona partita è un giocatore che è abituato a giocare queste partite quindi non è che ha deluso abbiamo sbagliato il secondo tempo come squadra e sicuramente questa partita ci servirà di lezione per il ritorno". Lo ha detto l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri commentando la sconfitta agli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid per 2 a 0.