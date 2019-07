Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam avvistati a Capri

Capri, 16 lug. (askanews) - Vacanze nel golfo di Napoli a bordo del Pacha III per Charlotte Casiraghi e consorte. L'imbarcazione della famiglia reale monaghesca è giunta lunedì sera nelle acque di Capri gettando l'ancora davanti ai Faraglioni nella baia di Marina Piccola.A bordo Charlotte Casiraghi, figlia della principessa Carolina e nipote di Grace Kelly, il marito, il produttore cinematografico francese e figlio di Carole Bouquet, Dimitri Rassam, e i piccoli Balthazar Rassam e Raphael Elmaleh, quest'ultimo avuto da una precedente relazione di Charlotte con l'attore Gad Elmaleh.I due, rispettivamente 32 e 37 anni, sono convolati a nozze il primo giugno 2019 nel Principato di Monaco con rito civile e poi il 29 giugno in Provenza con rito religioso in una cerimonia intima e privata.Il Pacha III, dopo una sosta notturna nel mare di Capri, ha ripreso il tour questa mattina facendo rotta verso Salerno.