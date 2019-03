Chiamparino invia lettera a Salvini per referendum sulla Tav

Torino, 12 mar. (askanews) - Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha mostrato alla stampa la lettera che invierà oggi stesso al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum sulla Tav il prossimo 26 maggio, insieme alle elezioni Europee e Regionali."Non posso nascondermi dietro al dito i rischi e l'incertezza che si protrae durante 6 mesi. Spero che non avvenga. Io tifo per l'opera", ha detto Chiamparino in conferenza stampa.Nell'esprimere "preoccupazione" per "la situazione di incertezza", che si è creata sulla Torino-Lione, Chiamparino ha sottolineato che "la grande maggioranza dei cittadini piemontesi è favorevole alla Tav" e che una simile consultazione potrebbe servire al governo per decidere".Chiamparino teme infatti che l'opera potrebbe essere considerata "non più prioritaria, alla luce di un nuovo Parlamento europeo e della nuova Commissione".