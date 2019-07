Chiude definitivamente il Cara di Mineo, il più grande d'Europa

Roma, 9 lug. (askanews) - Chiude definitivamente le sue porte il più grande centro di accoglienza richiedenti asilo d'Europa. Dal Cara di Mineo, in Sicilia saranno trasferiti altri circa 70 migranti, che saranno condotti a Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Nella struttura resteranno ancora una ventina di extracomunitari.Spiega Massimiliano Terrasi, psicologo del centro: "Rabbia, perché almeno noi della prima guardia siamo entrati con tante aspettative, con tante speranze, siamo anche cresciuti qua dentro. Abbiamo potuto fare un'esperienza che poche persone, al mondo, hanno avuto modo di fare. C'è rabbia per come sono andate le cose". "Facciamo il conto che circa 400 famiglie non lavoreranno più".Sergio Mastrill è studente di diritto, residente a Mineo. Spiega la situazione: "L'integrazione con le persone di Mineo è chiaro che ci sono state anche delle persone non perbene e i nostri agricoltori hanno subito danneggiamenti. Non è stata una convivenza pacifica, non perché c'è un pregiudizio di base, ma perché essendo 4mila persone era ingestibile". La chiusura del Cara è sacrosanta non perché c'è un pregiudizio nei confronti dei migranti.