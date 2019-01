Città metropolitane, de Magistris: rapporto Regioni non funziona

Roma,(askanews) - Il rapporto tra le Città metropolitane e le Regioni "non funziona" e in questi anni ha generato "conflitti istituzionali". Per questo "va rivisto". A spiegarlo è stato il sindaco di napoli, Luigi de Magistris, al termine della riunione di coordinamento dei sindaci metropolitani dell'Anci."Si apre per noi una fase molto importante perché c'è una legislatura nuova che si è insediata da poco - sottolinea il sindaco di Napoli - Bisogna consolidare le cose buone della legge Delrio, modificare alcuni aspetti che non hanno funzionato e probabilmente aprire una riflessione sugli aspetti ordinamentali del paese. La sofferenza principale in questi anni di esperienza è il rapporto tra Città Metropolitana e Regione che non funziona, che va rivista completamente perché crea conflitti istituzionali e rallentamenti. Penso al trasporto pubblico, al tema dell'ambiente e dei rifiuti. Noi faremo delle proposte nel senso di rafforzare il ruolo delle città metropolitane che consente di far ripartire il paese sulle infrastrutture e sullo sviluppo".