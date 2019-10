Clima, Conte: l'Italia può fungere da traino per l'Unione europea

Roma, 10 ott. (askanews) - L'Italia può avere "una posizione dileadership" in senso all'Ue nel contrasto all'emergenza climatica, "può fungere da stimolo, da traino per l'intera comunità europea", dove invece ci sono paesi che si mostrano ritrosi rispetto a "una transizione energetica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla "Hydrogen Challenge-Global Esg Conference"."L'Italia sconta in alcuni campi e segmenti produttivi un gap dicompetitività rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, inmateria di green economy e nella promozione di misure che mettono al centro l'economia circolare, il nostro Paese può essere protagonista di un'accelerazione e di un'inversione di marcia", ha aggiunto il premier.Solo "unita" l'Europa potrà affrontare anche il tema della svolta green che non sarà realizzabile "se ci si abbandona impulsi isolazionisti e autoreferenziali - haconcluso il premier - le sfide principali che ci troviamo ad affrontare suggeriscono inevitabilmente di scommettere sulla collaborazione tra Stati e su un rinnovato multilateralismo, fondato su un'agenda condivisa che rifiuti impulsi isolazionisti e autoreferenziali".