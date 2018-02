Come funzionano i nuovi kit di Nintendo Labo

Roma, (askanews) - Nintendo ha svelato alcune funzionalità aggiuntive dei due nuovi kit Nintendo Labo - il Kit Robot e il Kit Assortito - il cui lancio in Europa è previsto per il 27 aprile.Una delle nuove funzionalità che fa parte del software incluso in ogni Nintendo Labo kit è il Garage Toy-Con. In un nuovo video Nintendo Labo mostra ciò che sarà possibile fare: una volta assemblato il piano di 13 tasti, i giocatori potranno ospitare un esibizione solistica improvvisata o registrare le proprie canzoni e suonarle per i fan più sfegatati.Con la moto Toy-Con, invece, i giocatori potranno impugnare i manubri appena costruiti e gareggiare su tracciati diversi, mentre la canna da pesca Toy-Con permette di creare pesci propri o scoprirne di esotici.I giocatori potranno inoltre stringere amicizia con l adorabile creatura che vive nella Casa Toy-Con e scoprire modi diversi per giocare o interagire con lei sullo schermo di Nintendo Switch.Poiché il Kit Assortito include il materiale per la costruzione di due Macchinine RC Toy- Con, i giocatori potranno sfidarsi a sumo per cercare di atterrare la Macchinina RC del proprio avversario, gareggiare contro un amico o stabilire percorsi a ostacoli.E ancora: i giocatori possono confezionare i propri Robot Toy-Con indossabili e prendere controllo del robot gigante del gioco, completando le sfide e distruggendo oggetti per sbloccare nuove potenti abilità.