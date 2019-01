Milano, 30 gen. (askanews) - Cosa accade durante un salvataggio in mare da parte di un elicottero dell'Aeronautica Militare? In questo video, pubblicato dall'Arma azzurra, Francesco, pilota di un elicottero HH212, racconta cosa avviene in una reale situazione di emergenza portandoci a bordo del suo elicottero durante una recente esercitazione interforze, la Squalo 2018, nella quale è stato simulato l'ammaraggio forzato di un velivolo civile con 90 persone a bordo.