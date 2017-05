Con #innovazionesuonabene dispositivi medici senza segreti

Roma (askanews) - "#innovazionesuonabene è una campagna per comunicare il valore dei dispositivi medici a tutti noi, al cittadino, al fruitore finale dell'offerta di salute". Così Nives Murgia, responsabile della comunicazione di Assobiomedica, spiega il senso della nuova campagna Elettromedicali. Nessuno sa ascoltare il tuo corpo come loro a partire dal claim-hashtag #innovazionesuonabene, presentata a Roma. "Dispositivi medici è una parola che suona un po' difficile, ma sono degli strumenti medici altamente tecnologici ed è difficile spiegare quale sia il loro funzionamento. Abbiamo quindi costruito una campagna basata sull'empatia, cercando di raccontare il funzionamento di questi strumenti indispensabili per la nostra vita attraverso la musica", aggiunge. "Raccontiamo gli organi del nostro corpo nella loro armonia: abbiamo composto delle play list per ogni organo vitale del nostro corpo e li abbiamo associati attraverso una didascalia direttamente ai dispositivi elettromedicali che aiutano a comprenderne il ritmo" prosegue Murgia. "Abbiamo cercato un ponte che faciliti la comunicazione con chi non conosce a fondo le tematiche dell'innovazione e della tecnologia ma che poi è il fruitore finale perché i dispositivi medici fanno parte della nostra vita, tutti i giorni e ci aiutano a migliorare la nostra esistenza", conclude.