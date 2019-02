Confiscati i beni all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi

Roma, 15 feb. (askanews) - Oltre 9 milioni di euro. A tanto ammonta il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, confiscato dalla Guardia di finanza di Roma.Il provvedimento della Corte di Appello di Roma conclude, per l'aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l'ex parlamentare e tesoriere del partito "Democrazia è Libertà - La Margherita", condannato per appropriazione indebita a dicembre 2017.Le indagini coordinate dalla Procura di Roma avevano accertato come Lusi, con la connivenza della moglie e di alcuni professionisti, avesse distratto fondi per svariati milioni di euro destinati al partito, con un complesso sistema di false fatturazioni, realizzato con alcune società a lui riconducibili.Nel 2012 furono arrestati Lusi, la moglie e due commercialistie sequestrati i beni, ora confiscati, per un valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro: quote sociali e intero patrimonioaziendale di una società di capitali, una villa a Genzano, alle porte di Roma del valore di oltre 4 milioni di euro, seiappartamenti, un box e un terreno situati a Roma e in provinciade L'Aquila per un valore di circa 3,7 milioni dieuro, conti correnti, polizze assicurative e fondi d'investimento per circa 1,3 milioni di euro.