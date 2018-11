Consiglieri Italiani all'estero nominati Ambasciatori Matera 2019

Matera (askanews) - La Fondazione Matera-Basilicata 2019, l'organo preposto all'attuazione del dossier per la nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ha consegnato il titolo di Ambasciatori Matera 2019 ai 63 consiglieri del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) che si trovano nella città lucana per la loro Assemblea Plenaria. Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri."Voi - ha detto il sindaco rivolgendosi ai consiglieri CGIE - rappresentate quell'energia vitale che venuta dalla nostra terra lucana è riuscita a fertilizzare campi esterni, attraverso l'energia, caparbietà, forza, efficienza, volontà. cioè attraverso un impegno forte capace di rompere anche situazioni pregresse, testimoniando il vigore di questa terra e la dignità di questa terra".Alla cerimonia erano presenti il direttore generale per gli italiani all'estero (DGIT) del Ministero Affari Esteri, Luigi Maria Vignali e il segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) Michele Schiavone.