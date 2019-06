Conte al Gemelli per l'inaugurazione della Biobanca nazionale Sla

Roma, 20 giu. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha partecipato al Policlinico Gemelli per l'inaugurazione della Biobanca nazionale sulla Sla, sclerosi laterale amiotrofica, la prima in Italia completamente dedicata alla ricerca scientifica su questa patologia e accessibile a tutti i ricercatori del mondo.Nell'occasione, il premier ha incontrato in visita privata le persone con Sla ospitate al centro clinico Nemo, il centro clinico che da oltre dieci anni e dedicato alle persone con malattie neuromuscolari.La Biobanca e stata realizzata da Aisla in collaborazione con la fondazione policlinico Gemelli grazie al finanziamento del gruppo Selex."Sono ancora più determinato nella consapevolezza che bisogna investire molto nella ricerca e vi assicuro che farò il compito - ha detto Conte - ho imparato tanto, è un progetto che irradia un modo nuovo di affrontare la cura, dove il paziente è al centro ed è circondato da persone che si dedicano a lui con competenza e amore. Biobanca colpisce perché è una modalità nuova di fare ricerca, i ricercatori potranno accedere ai campioni biologici ci persone con Sla per fare ricerca".