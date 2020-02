Contromano in autostrada: patente ritirata e multa da mille euro

Roma, 1 feb. (askanews) - Ha percorso contromano un tratto dell'autostrada A15; poi, dopo essersi accorto dello sbaglio, ha invertito la marcia. E' stato rintracciato dalla Polizia Stradale di Massa Carrara il conducente di una Opel Agila, un 90enne della Lunigiana che, dopo aver imboccato il casello di Aulla, ha sbagliato strada e, anziché dirigersi verso La Spezia, ha imboccato in senso inverso la corsia con direzione Parma. A quel punto quelli che erano alla guida di auto, furgoni e Tir e percorrevano nel verso giusto quella tratta autostradale, dopo aver schivato l'impatto con la Opel, hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa della Polstrada. Due pattuglie della Sottosezione di Pontremoli, poco distanti, hanno attuato la procedura della safety car, piazzandosi al centro della carreggiata per rallentare i veicoli che sopraggiungevano e non farli schiantare.L'uomo è giunto allo svincolo di Aulla e, a quel punto, ha pensato che imboccandolo si sarebbe salvato. Dopo aver fatto sfilare alcune auto ha messo la freccia e svoltato nel corretto senso di marcia, proseguendo così per la sua meta.Gli investigatori della Polstrada hanno ricostruito l'accaduto attraverso le immagini riprese dalle telecamere. Immediato è scattato il ritiro della patente, il fermo dell'auto per tre mesi e la multa di mille euro.