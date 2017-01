Coordinatore manifestazione terremotati: "Stato acceleri i tempi"

Roma, (askanews) - "E' stato fatto assolutamente pocchissimo, neanche l'indispensabile, non è assolutamente sufficiente quello che è stato fatto. Dipenderà probabilmente dalla vastità della cosa, ma sicuramente lo Stato avrebbe potuto aiutarci in maniera più congrua e più velocemente. Non dico che non lo stia facendo, ma devono accelerare i tempi. I nostri amici non possono più sopravvivere lì": lo ha affermato Mirko Fioravanti, coordinatore della manifestazione "La scossa dei terremotati", che ha portato gli abitanti dei comuni colpiti dai terremoti del centro Italia in piazza dei Santissimi Apostoli a Roma per denunciare i ritardi della burocrazia e il blocco dei fondi per l'emergenza post-sisma.