Coronavirus, Spallanzani: pazienti isolati, siamo tranquilli

Roma, 31 gen. (askanews) - I due turisti cinesi affetti da Coronavirus sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. L'intervento tempestivo, come ha spiegato il direttore scientifico, Giuseppe Ippolito, in conferenza stampa col premier Conte, ha limitato i rischi di contagio."I due pazienti sono stati immediatamente ricoverati, posti inisolamento, sono in buone condizioni. La tempestivitàdell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposteperché come sapete di norma l'infezione si trasmette dopo lacomparsa dei sintomi", ha detto.Ha chiarito Ippolito: "Appena sono comparsi i sintomi i pazientisono stati presi in isolamento, è stata fatta la diagnosi, èstata verificata. Questo ci fa essere abbastanza tranquilli".