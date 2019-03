Corrieri della droga con ovuli dai Paesi Bassi, 67 arresti

Milano, 8 mar. (askanews) - Con l'arresto di tre persone ed il divieto di dimora nella provincia di Modena e di Bologna per altre sette, tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio, si è conclusa l'indagine della Guardia di Finanza "Charles de Gaulle", dei militari di Orio al Serio, cominciata nel marzo del 2017 dopo l'arresto di tre corrieri, che portavano droga tramite gli ovuli, allo scalo aeroportuale bergamasco.L'organizzazione criminale, con base a Modena, introduceva illecitamente partite di cocaina ed eroina da spacciare sul mercato italiano. I trafficanti per sfuggire ai controlli e ai sequestri, inviavano i corrieri nei Paesi Bassi con volo di sola andata e con il denaro contante per acquistare la droga, per poi farli rientrare in Italia, con ovuli di stupefacente che ingerivano, attraverso una rotta diversa, anche terrestre.In oltre due anni di indagine sono stati arrestati 67 corrieri di droga tra l'Italia, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, la Francia, la Grecia e Malta in flagranza di reato e si è riusciti a risalire ai responsabili dell'organizzazione criminale, 10 persone tutte con base nel modenese. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati 51 kg di cocaina e 27 di eroina, oltre a denaro contante.