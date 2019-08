Taipei, 1 ago. (askanews) - Oltre 1.200 espositori, più di 130 aziende, 550 mila visitatori e soprattutto centinaia di cosplay, vestiti e truccati come i protagonisti delle loro storie preferite, quasi sempre con risultati vicini alla perfezione. Sono i numeri della Taiwan Comic Exhibition, una delle più grandi fiere di fumetti al mondo in scena in questi giorni a Taipei, in grado di creare un giro di affari di oltre 6 milioni di dollari.