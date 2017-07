Crisi acqua a Roma, Raggi: Regione e Governo facciano loro parte

Roma (askanews) - "È intollerabile che Roma venga privata dell'acqua. Sono estremamente preoccupata per i miei concittadini, per le attività commerciali e per le attivitàturistiche. Sono molto allarmata per quello che potrebbe accadere agli ospedali, alle case di cura, alle case di riposo e anche ai Vigili del Fuoco se dovesse essere tagliata l'acqua". Così la sindaca di Roma in una dichiarazione alla stampa improvvisata in Campidoglio sull'emergenza idrica a Roma, a poche ore dalla scadenza del termine per il razionamento. "Adesso ciascuna istituzione, compresa Regione e Governo, deve fare la sua parte e lo deve fare adesso, non è più possibile rinviare: non abbiamo tempo"; ha aggiunto Raggi."Anche Acea ha fatto la sua parte - ha aggiunto - Si è immediatamente adeguata a quelle che erano le richieste sulle reti e già, su 5mila chilometri di rete, sono andati inriparazione oltre 2.500-3mila. Hanno sostituito già 50 chilometri di tubature, sono intervenuti sulle perdite, hanno ridotto le captazioni dal lago di Bracciano da 1800 litri/secondo a circa 1100. Stanno lavorando con una velocità mai vista su cose che non erano mai state fatte"."Io sono stata la prima ad intervenire proprio sul Lago di Bracciano - ha sottolineato la sindaca - Il 22 giugno scorso ho emanato un ordinanza proprio per regolamentare gli utilizzi dell'acqua e per tutelare il lago. Per questo l'ordinanza è stata oggetto di derisione ad opera delle stesse persone che oggi stanno attaccando".Ancora, ha spiegato Raggi "come sindaco della Città Metropolitana, ho immediatamente attivato un monitoraggio su tutti i piccoli prelievi che sono quelli di competenza della ex Provincia per verificarne gli utilizzi e verificare soprattutto che fossero effettuati all'interno delle norme previste. Insomma stiamo mettendo tutti quanti in campo azioni per ridurre i prelievi, ridurre le perdite ed effettuare attività che non venivano effettuate da anni. Tutto questo per tutelare al massimo il Lago di Bracciano", ha detto ancora.