Crolla costone roccioso nel palermitano, sgomberate 3 case

Palermo (askanews) - Momenti di paura a Marineo, in provincia di Palermo, dove alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso che sovrasta il paese, finendo a pochi metri dalle abitazioni. Il masso più grande, delle dimensioni un automobile, è finito in via Polifemo, mentre altri di dimensioni più ridotte nelle zone limitrofe. Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco e la Protezione civile che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, transennando la zona e provvedendo ad evacuare tre abitazioni. In tutto sono dieci le persone costrette a lasciare le proprie case.