Crolla un vecchio cinema a Campobello di Mazara (Tp): 3 i feriti

Campobello di Mazara (askanews) - Tragedia sfiorata a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove il muro di un vecchio cinema in ristrutturazione è crollato ferendo due persone.Il cedimento è avvenuto intorno alle 8,45 in via del Risorgimento, mentre gli operai erano impegnati nei lavori di ristrutturazione della sala Olimpia. I feriti sono stati solo parzialmente coperti dalle macerie, e per questo è stato possibile individuarli subito e soccorrerli. Un terzo operaio si trovava all'esterno dell edificio ed è stato portato in ospedale a Castelvetrano sotto choc.Da Palermo è partito il gruppo cinofilo dei vigili del fuoco per assicurarsi che non ci siano altre persone nell'area del crollo.Sebastiano Lupo, ispettore capo dei Vigili del Fuoco di Trapani: "Gli operai sono fuori pericolo. Uno è stato già dimesso, gli altri due sono ancora ricoverati in quanto erano uno coperto fino alle ginocchia e l'altro fino al bacino".I lavori di restauro della vecchia struttura di 268 posti, abbandonata da anni, erano stati commissionati dal Comune il 30 novembre 2016.