Crollo Genova, Bucci: il 15 dicembre inizia la demolizione

Genova, (askanews) - La demolizione di Ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi, Marco Bucci:"10 aziende, ci sono anche ovviamente dei sub-appalti, c'è l'appalto principale e poi ci sono dei sub-appalti. Bello, completo, fatto bene", ha affermato, annunciando - I tempi sono fatti in modo da poter cominciare a costruire dalla fine del mese di marzo. Io sono convinto che il giorno 15 vedremo le macchine in funzione" per la demolizione.