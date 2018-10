Crollo Genova, sfollati: emergenza abitativa non è ancora finita

Genova (askanews) - "L'emergenza abitativa sarà finitasolo quando tutti i cittadini sfollati di via Porro avrannoritirato le loro cose dalle proprie case e saranno sistematinegli alloggi temporanei del Comune". Lo ha detto ad AskanewsLuca Fava, esponente del comitato sfollati di via Porro,commentando le dichiarazioni del governatore della LiguriaGiovanni Toti, che oggi, con il rientro dei primi sfollati nelleproprie abitazioni per recuperare oggetti ed effetti personali,aveva dichiarato conclusa l'emergenza abitativa a seguito delcrollo di Ponte Morandi."Siamo sulla buona strada -ha sottolineato Fava- lacollaborazione con le istituzioni continua a essere fattiva manon saremo soddisfatti fino a quando tutti non avremo recuperatoi nostri beni. In questi 13 giorni -ha concluso l'esponentedel comitato degli sfollati- bisognerebbe consentire a tutti dientrare anche per poco tempo almeno tre volte nelle proprieabitazioni".