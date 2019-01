Da Boston a Dunkerque, un bagno ghiacciato per salutare il 2019

Milano (askanews) - Sulla spiaggia olandese di Schevingen erano in migliaia i coraggiosi che hanno festeggiato l'anno nuovo con un bagno ghiacciato nelle fredde acque del Mare del Nord. Una tradizione che si ripete ogni anno in molte parti del mondo. Sempre le acque del Mare del Nord hanno congelato i nuotatori che si sono tuffati a Dunkerque, in Francia.Le immancabili cornamuse hanno fatto da colonna sonora alle centinaia di abitanti di Boston che il primo gennaio si sono lanciati nella baia di Dorchester. Temperatura dell'acqua: 7 gradi.Anche Roma ha mantenuto la sua tradizione col tuffo nel Tevere dal ponte Cavour di Maurizio Palmulli, l'uomo che tiene vivo questo rito da ormai 31 anni.