Da Tria il greco a Le rate ignoranti, ironia social sulla manovra

Milano (askanews) - Il Movimento cinque stelle ha salutato con una festa fuori da Palazzo Chigi gli ultimi accordi del governo sulla manovra economica. I mercati sono invece spaventati. Toni poco trionfalistici ma molto ironici invece nel mondo dei social dove l'hashtag #cinedeficit è diventato trending topic per qualche ora giocando su delle ironiche riletture cinematografiche del Def.Luigi di Maio, irremovibile sul reddito di cittadinanza, è diventato "Il grande dittatore". "Aumenta il deficit, esplode lo spread, crollano le borse, vacillano le banche: qualcuno (al solito...) se lo prese nel cuculo", scrive l'utente aspide.Il ministro dell'Economia, che ha l'arduo compito di far quadrare i conti, è diventato "Tria il greco".Fioccano le citazioni cinefile, di titoli cult, da "Per un pugno di debiti" a "Ti prendo e ti porto Tria". I pentastellati in trionfo sul balcone di Palazzo Chigi diventano dei visitors. Anche i mutui sono protagonisti con "Le rate ignoranti" e "Balla coi mutui".