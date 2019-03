Dacia presenta nuova serie speciale Techroad per tutta la gamma

Milano, 14 mar. (askanews) - Dacia presenta la nuova serie speciale Techroad che vestirà tutti i modelli del marchio partendo dalla versione top di gamma, cioè Stepway per Sandero, Logan, Lodgy e Dokker, e Prestige per Duster. A caratterizzare la Techroad, è il design dinamico esaltato da due nuove tinte Rosso Fusion e Grigio Magnete, finiture esterne e interne dedicate, il sistema di infotainment compatibile con Apple e Android, telecamere e sensori di parcheggio, ma soprattutto i nuovi motori 1.3 Tce turbo benzina con Fap, sviluppati dall'Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi e Daimler con potenze di 130 e 150 CV che si aggiungono alle motorizzazioni diesel, benzina e gpl già presenti sulla gamma.Con la serie Techroad, Dacia punta a consolidare la propria posizione nella Top 10 tra i brand italiani. Livello raggiunto nel periodo gennaio-febbraio grazie a una crescita delle immatricolazioni del 7,8% a 14.733 unità e della quota di mercato oggi a un soffio dal 4%. Numeri che proiettano il marchio verso il traguardo delle 90mila immatricolazioni l'anno. il direttore comunicazione di Renaul Italia, Francesco Fontana Giusti: "Dacia sta diventando più tecnologica, più dinamica e questo esprime la direzione che il nostro marchio continua a costruire cioè quello di un potenziale sempre più ricco".A fare la parte del leone sono Duster, che a febbraio è risultata l'auto straniera nonché il suv più venduto ai privati, e Sandero, stabilmente nella top 5 del segmento B con l'obiettivo nel medio periodo di salire sul podio. Quanto ai prezzi si parte dai 12.450 della Sandero con il motore 900 da 90 CV, fino ai 20.700 della Duster con motore diesel 1.5 da 115 CV e trazione integrale. Su tutti i modelli è disponibile un finanziamento con anticipo zero che parte da 3 euro al giorno fino ai 5 della Duster.