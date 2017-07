Delpini a Milano: su fede in Dio impostare convivenza religioni

Milano (askanews) - Il messaggio a Milano del nuovo Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, è di "ricordarsi di Dio". Lo ha detto in Arcivescovado rispondendo ad una domanda sul suo messaggio alla città. "Vorrei dire che sono un prete, il messaggio che posso dare alla città è di ricordarsi di Dio, di cercare Dio ed avere un rapporto con Dio perchè sono persuaso che una città così secolarizzata, che ha grande rispetto della laicità e ha fatto passi molto importanti nel progresso, da come io penso le cose senza riferimento a Duo non c'è speranza" ha detto l'Arcivescovo.Delpini ha poi ricordato le prime parole del Papa al suo arrivoalle Case Bianche, durante la visita a Milano: "Vorrei dare questo messaggio che chiede di confrontarsi con una complessità che ancora non conosco ma che sento come irrinunciabile per un servo della Chiesa e ministro del Signore. Vorrei che tutti avessero speranza di vita eterna che Dio è padre e ci ama e ci vuole felici, e su questa fiducia impostare la convivenza fraterna che non contrapponga le religioni come se fossero dei nemici che si sfidano ma dei cammini che portano a ritrovare le radici di un umanesimo, della dignità della persona e della speranza che la anima" ha aggiunto, rispondendo alladomanda che faceva riferimento alla questione dei migranti eall'accoglienza.