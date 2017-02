Difendere i lupi, Ferraresi (M5S): "Cancellare piano del governo"

Roma, (askanews) - Vittorio Ferraresi del Movimento 5 Stelle, presente al presidio per la difesa del lupo davanti alla Conferenza Stato Regioni, chiede non solo l'annullamento della norma del piano del ministro galletti che prevede l'abbattimento selettivo di un 5% della specie, ma la cancellazione del piano minacciando anche ricorsi davanti alla Corte dei Conti."Ci risulta che ci siano delle problematiche che si possono risolvere da parte del governo in altro modo, uno di questi sono i sussidi per le recinzioni agli allevatori, ma non di sicuro derogando a una direttiva, la direttiva "Habitat" dell'Unione europea. Se non vogliamo incorrere in ulteriori sanzioni e danneggiare una specie bellissima essenziale per la biodiversità che aiuta anche la natura, la fauna, la flora del nostro paese, dobbiamo opporci a questo piano."Come parlamentari del movimento 5 stelle siamo qui e continueremo con questa battaglia, con interrogazioni e atti parlamentari e porteremo anche la questione alla corte dei conti se verranno sperperati soldi pubblici per azioni che vanno totalmente contro l'interesse dei cittadini e la fauna del nostro paese".