Dipendente di Rossopomodoro spruzza deodorante ai colleghi neri

Roma, (askanews) - "Alza le ascelle", "Ma questo non ce l'avete a casa? E perché non ve lo mettete? Alza la maglietta": così un dipendente di Rossopomodoro, nota catena di pizzerie e ristoranti napoletani, nel punto vendita della stazione Centrale di Milano spruzza a più non posso deodorante sui colleghi di pelle scura. A pubblicare il video su Facebook è stata Biancavee Ortill, che ha denunciato "Guardate come trattano le persone straniere dove lavoro, che vergogna".Il video in poco tempo è divenuto virale, tanto che l'azienda ha dovuto pubblicare un comunicato in cui ha preso "nettamente le distanze dall episodio" e annunciato "una inchiesta interna". "Rossopomodoro prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea", si legge nel comunicato.Nel gruppo Sebeto - ha ricordato l'amministratore Delegato Roberto Colombo - i dipendenti provenienti da fuori Italia rappresentano il 35% della forza lavoro complessiva.