Taormina (askanews) - Taormina aspetta Donald Trump e tutti gli altri Capi di Stato che affolleranno la città siciliana per partecipare al G7. Un'attesa fra disagi per le misure di sicurezza, qualche lamentela per la mancanza di turisti in questi giorni, ma anche soddisfazione per la ribalta mediatica. C'è perfino chi pensa di dedicare una canzone ai Trump.