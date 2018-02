Doping nel ciclismo, arrestati dirigenti di un team dilettanti

Roma, (askanews) - Ancora doping nel mondo del ciclismo. La polizia di Lucca sta eseguendo numerosi arresti nei confronti della dirigenza di una delle maggiori squadre dilettanti italiane.Tra gli arrestati, oltre al proprietario del team e all'ex direttore sportivo, anche un farmacista, che avrebbe rifornito la squadra di farmaci vietati dalla normativa sul doping in assenza di prescrizione medica.Gli atleti, alcuni giovanissimi, sarebbero stati incoraggiati dal presidente stesso della squadra a fare uso di sostanze dopanti. Tra i farmaci sotto accusa: epo in microdosi, ormoni per la crescita e antidolorifici a base oppiacea.L'indagine è partita dopo la morte di Linas Rumsas, 21enne figlio di Raimondas, ex ciclista lituano di fama internazionale, e giovane promessa, morto improvvisamente il 2 maggio scorso.Sono in corso perquisizioni a Lucca e in altre province della Toscana.