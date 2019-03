Droga, da Parigi a Roma con 40 ovuli di cocaina nello stomaco

Roma, 2 mar. (askanews) - Aveva 40 ovuli di cocaina nello stomaco. I carabinieri della compagnia aeroporti di Roma, hanno arrestato una 40enne di origini peruviane per detenzione di sostanze stupefacenti dopo un controllo nello scalo di Fiumicino.Giunta a Roma con un volo da Parigi, la donna aveva destato sospetti per il suo atteggiamento nervoso e i carabinieri, non trovando nulla di strano in suo possesso o nei bagagli hanno deciso di sottoporla ad altri accertamenti, accompagnandola al pronto soccorso dell'ospedale di Ostia, dove si è scoperto che aveva ingerito vari ovuli termosaldati.I carabinieri ne hanno recuperati e sequestrati ben 40, per oltre 250 grammi di cocaina.