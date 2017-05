Droga sudamericana e 'ndrangheta, scoperta centrale nel Milanese

Milano (askanews) - Ventuno arresti in una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano e del Ros, che hanno scoperto ad Arluno, nel Milanese, la centrale della 'ndrangheta per l'importazione e lo smistamento della cocaina proveniente dal Sudamerica. Le accuse parlano di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. I carabinieri hanno anche diffuso alcune delle intercettazioni utilizzate nelle indagini.Gli inquirenti sono partiti dall'arresto in flagranza, nel settembre 2015 a Bareggio di uno degli indagati, trovato in possesso di 30 kg di cocaina. Da qui si è verificato che la centrale di Arluno faceva riferimento ala cosca 'ndranghetista Gallace, egemone nel territorio di Guardavalle, in provincia di Catanzaro e con ramificazioni sia in Lombardia che nel Lazio che gestiva l'importazione dal Sudamerica e il traffico di ingenti quantitativi di cocaina.